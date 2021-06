La nueva vida de Jordi C. : de policía local en Barcelona, a agente municipal en Cádiz

"Te pide permiso, te habla de usted. Digo: no, yo soy un compañero, a mí no es necesario que me hables de usted, ni me pidas permiso", dice sonriendo Narciso. "Luego en la calle, también la forma de dirigirse a los agentes es distinta. Igual allí les dicen agente, aquí la gente te puede decir `oye´, `quillo´, no te hablan tanto de usted. A él esa proximidad le tira un poco. Yo le digo, no te preocupes que no te están hablando mal. No se allí, pero aquí empatizamos mucho con el ciudadano"