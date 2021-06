Ganaderos y representantes del mundo rural piden en Madrid que el lobo no sea especie protegida

"No está en peligro de extinción"

Durante la concentración, la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo 'Ganader@ Viv@' y ganadera Merche Fernández ha aseverado que "el lobo no está en peligro de extinción, y no hay ningún estudio científico ni técnico que lo avale", sino que esa decisión obedece a "un tema social y patrimonial".

"Cuando no le toca a uno, le toca a otro, y cuando no, le toca a tres el mismo día", ha asegurado esta ganadera a Europa Press, quien ha señalado que ahora mismo existe un censo de lobos "bastante considerable", y ha alertado de que "ya no está matando como antiguamente, para alimentarse", sino que ahora "hay más población, necesita más alimento, y ahora mata por matar".