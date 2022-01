Una publicación en Facebook logra encontrar a la dueña de un regalo perdido en Córdoba

"Sé que hay buenas personas en el mundo, pero no me lo esperaba", asegura Pablo de 22 años a NIUS. El pasado 6 de enero su novia Miriam de 19 años no se encontraba bien, así que decidió acudir a su domicilio para cuidarla y de paso, aprovechar para entregarle el regalo que los Reyes Magos habían dejado para ella en su casa.