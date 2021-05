El pueblo de Cazorla se vuelca para que Carmen vuelva a andar

"Estoy de subidón", dice Carmen de 37 años, "me siento muy positiva"... y es que con la pierna amputada también se han ido los dolores. Se han esfumado de golpe cuatro años de médicos y hospitales que empezaron con un tirón en el muslo de la pierna izquierda y que acabó siendo un sarcoma . Entre medias, esta empleada de limpieza de una residencia de ancianos, ha pasado por innumerables médicos, operaciones, sesiones de quimioterapia y rehabilitación, mucha rehabilitación... hasta que no hubo más solución que amputarle la pierna. Así termina su historia clínica y empieza otra... la de su lucha.

Carmen no sabía cómo, cuándo, ni por cuánto, pero sabía que iba a volver a andar y que para hacerlo necesitaba una pierna biónica. "El resto de prótesis ortopédicas no me permitirían andar como lo hacía antes", se lamenta Carmen. Así que se puso manos a la obra. Y sin saber cuánto dinero le iba a costar se puso a repartir huchas por su pueblo, Cazorla, en Jaén. También ha habilitado un número de cuenta y en su propio móvil recibe Bizum. Lleva tan solo una semana y dos días y ya ha recaudado casi 11.000 euros.