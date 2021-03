Qué se puede hacer y qué no en Semana Santa

La Semana Santa está llegando ya. Comienza oficialmente el 28 de marzo con el Domingo de Ramos y es en la siguiente semana donde se encuentran los dos días festivos a nivel nacional: el día 1 de abril, Jueves Santo, y el día 2, Viernes Santo. No obstante, los escolares no tienen clase desde este viernes 26 de marzo y así será hasta el 4 o el 5 de abril dependiendo de cada comunidad autónoma.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado una serie de restricciones para evitar un aumento de la transmisión del coronavirus durante la Semana Santa. Según ha defendido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el documento de restricciones consensuado con las CCAA es un acuerdo de mínimos, por lo que los gobiernos autonómicos podrán endurecer aún más las medidas como ampliar el cierre perimetral de sus territorios o ampliar el toque de queda a las 22.00 horas y el cierre de la actividad no esencial. Muchos de ellos han avisado en estas fechas que no descartan modificar las restricciones para endurecerlas de cara a estas fechas si las cifras de la pandemia del coronavirus empeoran.

El BOE recomienda no rebajar el nivel de alerta en el que se encuentra cada comunidad o ciudad autónoma desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa " aunque los indicadores sean favorables" e, incluso, aumentarlas si la evolución de los indicadores así lo exige. Entonces, qué podemos hacer esta Semana Santa, si el tiempo lo permite.

¿Se puede salir de la comunidad?

No. Todos los Gobiernos autonómicos, salvo el de la Comunidad de Madrid, han aprobado el cierre perimetral de sus territorios. Es decir, no se podrá entrar ni salir de las comunidades autónomas. Esta medida no se aplicará en Baleares y Canarias ni para las excepciones recogidas en el artículo 6 del Real Decreto de Estado de Alarma, 926/2020, de 25 de octubre: