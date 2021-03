Quién puede viajar y a dónde en el puente de San José, en Semana Santa y el resto del tiempo

¿Se puede viajar a las islas en San José y Semana Santa?

¿Se puede viajar entonces a Baleares o Canarias en estas fiestas?. No. Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha asegurado que estos viajes no están permitidos, "que no haya ninguna duda de que no es posible el turismo nacional". Sólo están autorizados los viajes a las islas por motivos laborales o visitas al médico o exámenes, entre otros. Conclusión, aunque las islas estén abiertas no se permiten los viajes entre comunidades por motivos de placer o meramente vacacionales.