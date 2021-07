Quiosco Down Experience de A Coruña: donde los bocadillos saben a calamares y a inclusión

El Ayuntamiento les ha cedido este espacio, un inmueble singular que llevaba tiempo en desuso pero que había acogido durante muchos años un bar que servía unos famosos bocadillos de calamares . Todo un referente gastronómico para varias generaciones de coruñeses. Un manjar añorado por muchos que ahora revive de la mano de un proyecto de la Asociación Down Coruña.

“Llevamos tiempo trabajando para la inclusión laboral de estos chicos y decidimos convertirnos nosotros en emprendedores para generar nuestro propio empleo ”, explica Ricardo Santos, presidente de la entidad. Su apertura no solo supone abrir las puertas de un nuevo local, sino las de un futuro laboral para los usuarios de Down Coruña.

El espacio se llama Quiosco Down Experience y ofrece algo más que bocadillos y cafés. Comenzó hace apenas un mes con 16 personas en plantilla, 12 de ellas con discapacidad intelectual , pero la gran acogida que ha tenido ha hecho que ya hayan tenido que contratar a una persona más.

Desde Down Coruña intentan que sean lo más autónomos posibles y quieren demostrar que a pesar de sus dificultades son capaces de integrarse en el mercado laboral. " Estuvieron practicando durante meses y queremos que los empresarios de hostelería vean lo que son capaces de hacer y que esto nos sirva de cantera para que puedan acceder a otros trabajos", señala Ricardo Santos. Para todos supone una gran ilusión formar parte de esta proyecto: "El mejor momento que he tenido ha sido comunicarles a los chicos y a sus familias que estaban contratados", añade.

Para la mayor parte de ellos esta es su primera experiencia laboral. Nos encontramos a Bea comenzando su turno, se viste con el uniforme de trabajo y se pone a los mandos de la cocina. “He venido sola andando hasta aquí. Vengo todas las mañanas muy feliz a trabajar. Me encanta esto”, relata risueña. Cuenta que tiene un ayudante de cocina con el que está muy contenta, Raúl. Él ha sido uno de los profesores de estos chicos. Se encargó durante meses de formarlos para que estuvieran preparados para trabajar en un local de hostelería. “Son alumnos buenísimos, prestan más atención, no se distraen, es un gusto trabajar con ellos". Destaca sobre todo el buen ambiente que hay en el local: "Siempre están contentos, cantamos mientras cocinamos, no hay malos rollos".