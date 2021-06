El difícil arranque del nuevo sistema de recogida de basura de Barcelona: "Nos despertamos con las calles llenas"

La recogida de basura puerta a puerta que pretende implantar Barcelona no empieza con buen pie. Los vecinos que ya siguen este sistema deben convivir con la insalubridad del cúmulo de bolsas de residuos, amontonadas por lo estricto del sistema ; de hecho, muchas de ellas se quedan en la acera con una etiqueta roja con el mensaje "no recogido, residuos mezclados o sacados el día equivocado".

Los orgánicos se pueden bajar tres días, los envases, dos, y el papel y el resto, uno (el vidrio sigue yendo al contenedor verde, el único que no se ha retirado). Por ello, si un vecino se equivoca de día, hasta que no pasen los servicios municipales (a partir de las 22 h) el día de la semana indicado, dicha bolsa no será retirada de la acera; tampoco si esta no es la que facilita el consistorio, con el chip incorporado.