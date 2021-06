Jaime Lafita recorrerá 900 kilómetros en bici hasta Bruselas: "La ELA no me impedirá seguir cumpliendo retos"

Lafita, que petenecece a la asociacion DalecandELA, tiene claro su objetivo: " Quiero demostrar que aunque tengo el motor dañado, esto no me impide querer seguir disfrutando de la vida ", afirma a NIUS en esta entrevista antes de embarcarse.

Respuesta: Estoy muy ilusionado y con ganas, me apetece muchísimo ponerme otra vez a prueba y, además, sobre la bicicleta. Con los primeros síntomas de la enfermedad empecé a perder el equilibrio y tuve que dejar de montar en bici. He entrenado muchas horas en el tándem. Es duro pero me ha hecho sentir feliz porque he vuelto a pedalear.