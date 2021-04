Requisitos para formalizar tu relación de pareja

A partir del mes de mayo, las parejas que lo deseen podrán contraer matrimonio sin necesidad de pasar por el Registro Civil . Así, podrán tramitar el expediente que certifica que la pareja no tiene ningún impedimento para casarse en una notaría . Posteriormente, también podrán decidir si celebrar su boda en la propia notaría, en el Registro Civil o con una ceremonia religiosa.

Matrimonio católico

Matrimonio civil

El matrimonio civil constituye una unión legal entre dos personas con todas las de la ley, pero no tiene connotaciones religiosas, por lo que permite la unión entre personas del mismo sexo.

Pareja de hecho

Hacerse pareja de hecho es una alternativa equiparable al matrimonio civil, aunque no goza exactamente de las mismas obligaciones y derechos. Por ejemplo, no es necesario acogerse a ningún régimen económico y el proceso de disolución de la unión es más sencillo, pero no se dan 15 días de permiso retribuido tras la unión y tampoco corresponde herencia en caso de fallecimiento.