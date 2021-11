La resurrección de las cabinas rojas de teléfono británicas

Las cabinas o kioscos han pasado a formar parte del imaginario popular y cultural de los británicos apareciendo, por ejemplo, en la contraportada del álbum de David Bowie ‘The Rise and Fall of Izzy Stardust and the Spiders of Mars’, de 1972. En 2015, la cabina K6 fue elegida como el mejor diseño británico de todos los tiempos por delante del autobús de dos pisos Routemaster, del caza Spitfire, del Rolls Royce, del mapa de Londres y de la minifalda, entre otros. De hecho, es una de las fotos obligadas de cualquier turista que visite Londres. En el año 1980 dejaron de fabricarse. En 1992 había 92.000 cabinas por todo el país. Con la eclosión del móvil en el siglo XXI, entraron en desuso. Solo quedan 21.000.