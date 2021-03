Retraso de la vacuna para los mutualistas de MUFACE: "Mi madre tiene 98 años y no sé cuándo se la van a poner"

Consuelo vive en Málaga, tiene 98 años y aún no ha sido vacunada... y tampoco sabe cuándo van a hacerlo. Hasta que no lo hagan su hija Amelia no podrá verla y eso que vive ahora a tan solo 200 metros, en casa de su hermana. "No sale nada, está muy protegida", dice su hija, que asegura que para su edad se encuentra muy bien. Pero ¿por qué no está vacunada Consuelo? La respuesta es que su marido era policía, es decir, funcionario, y a ella, como viuda de funcionario, le corresponde la mutua oficial de los funcionarios, MUFACE, y por lo tanto la mutua debe enviar los datos de las personas a vacunar a la Seguridad Social que es quien pone las vacunas.