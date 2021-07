¿Y ahora cómo nos saludamos? El apretón de manos vuelve en un mundo aún con distancias

"Lo que se produce mucho es la incertidumbre, como hay diversas formas de saludarse no sabes muy bien si debes acercarte, si debes darle el puño, el codo, en qué situaciones. No esta estandarizado. No hay un código", explica el psicólogo Iván Pico de `Psicoπico´. "Antes ya sabías que si te presentaban a alguien le das la mano, aunque no lo conocieras de nada. Hoy en día esa diversidad de saludos puede hacer que te preguntes, si tenías que haberte acercado un poco más, si debías haber mostrado una mayor o menor confianza".