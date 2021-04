SAMU, la organización española preparada para intervenir en la crisis migratoria entre México y EE.UU.

SAMU será la primera organización española en obtener el certificado EMT de la ONU para intervenir en crisis internacionales

Entrevistamos a Carlos González de Escalada, Director General de SAMU, cuando la organización cumple 40 años

González de Escalada comparte con NIUS su modelo de gestión de crisis y reflexiona sobre cómo se podría aplicar a la pandemia

Si a usted le dicen SAMU es muy probable que a su cabeza venga automáticamente la imagen de una ambulancia recorriendo alguna carretera de nuestra geografía. No va por mal camino. De hecho, la historia de esta organización española, que este 2021 cumple 40 años, está muy ligada a la presencia de la UVI móvil en nuestro país.

El fundador de SAMU, Carlos Álvarez Leiva fue quien trajo a Sevilla el primer ejemplar de ambulancia con soporte vital avanzado, allá por el año 82. Los efectos fueron tan visibles desde el primer momento, que la demanda de este tipo de ambulancias fue explosiva. Desde entonces, SAMU, una empresa privada de servicio público, no ha dejado de crecer."De aquella primera UVI móvil hemos pasado a tener 2.100 empleados y presencia en 9 comunidades autónomas y en numerosos proyectos internacionales", nos cuenta Carlos González de Escalada, hijo del fundador de SAMU y actual Director General.

Pregunta: Algo como una UVI móvil, que hoy día nos parece normal, fue completamente novedoso a principios de los años 80…

Respuesta: Ahora nos hemos acostumbrado a que hay un accidente grave, sobre todo en las grandes ciudades, y llega un médico con su enfermero y su técnico, te atiende, te estabiliza y te lleva al hospital. Eso era totalmente desconocido a principios de los 80 en España cuando mi padre trajo la primera UVI móvil que compró en Alemania y empezó a dar servicio. Entonces, todo el mundo podía ver ese servicio, porque salvaba muchas vidas. Yo recuerdo que se hacían traslados entre Sevilla y Badajoz porque en Sevilla había buenos hospitales y en Badajoz no. Entonces, nos traíamos muchos pacientes y antiguamente en ese trayecto había un índice de mortandad altísimo porque se venía en ambulancias convencionales (…) cuando en el año 82 vino la primera UVI móvil, pasaron de morirse la mitad de los pacientes a no morirse ninguno: fue un gran salto.

P: Y desde entonces SAMU no ha parado de crecer ¿qué tipo de proyectos lleva a cabo?

R: No nos salimos del ámbito de la salud y los servicios sociales, no nos queremos diversificar. En servicios sociales hacemos desde cursos para población penitenciaria, hasta apoyo a mujeres maltratadas. La parte de acción internacional es solo una pequeña parte de todo lo que hacemos (…) La fundación tiene dos tipos de actividades muy diferenciadas: la prestación de servicios públicos, como por ejemplo, los centros de personas con discapacidad o servicios para personas que se están deshabituando de las drogas. Y después tenemos la pura acción humanitaria.

P: En la parte de acción humanitaria entraría ese proyecto de la crisis migratoria entre EE.UU. y México…

R: Tenemos un equipo ya en vistas a ello formado y que está trabajando. Y tenemos un equipo ya en EE.UU. que está proponiendo a las autoridades estadounidenses soluciones relacionadas con la acogida -sobre todo de niños inmigrantes- que es nuestra especialidad. Y después, estamos valorando visitar México para ver también la realidad del lado mexicano.

P: ¿Qué es la certificación EMT que concede la OMS y que SAMU está a punto de obtener?

P: La EMT es un sello, es un espaldarazo de calidad incontestable. Significa que estamos en un selecto club de Naciones Unidas para intervenir en el extranjero. Es una certificación de la ONU, de la OMS, que pretende certificar la calidad de una serie de servicios para intervenir en crisis internacionales de todo tipo. La certificación lo que conlleva es lógicamente tener un personal adiestrado y especialista en crisis internacionales y tienes que tener un material mínimo que nosotros ya tenemos comprado. La certificación tenía que haber sido el año pasado, pero con el Covid se ha retrasado. Aún así, nosotros seguimos colaborando con ellos, es decir, a nosotros nos han puesto en alerta incluso sin estar certificados porque se sabía que nosotros ya prácticamente cumplíamos con los requisitos. Entonces es una cosa bastante novedosa, a mí no me consta que nadie más en España la tenga.

P: ¿Por qué es interesante para una organización como SAMU tener esta certificación?

R: El gravísimo problema que tenemos las entidades que hacemos intervención de emergencia es que la intervención de emergencia es de hoy para hoy…pero claro, eso significa que hoy ya estas interviniendo en una misión. Nuestra fundación ha sufragado ya múltiples misiones, pero claro, no tenemos capacidad para ir a todos los sitios que nos gustaría y menos ahora en pandemia. Entonces, tener la posibilidad de que la ONU tenga bolsas de apoyo para las organizaciones que hacen emergencias -no desarrollo, sino emergencias- es muy importante, porque nuestro talón de Aquiles siempre suele ser la financiación. Programas de cooperación hay muchos y muy variados, todos los países tienen, y todas las autonomías tienen. Todas las organizaciones tienen programas de cooperación financiables. Pero cuando hay un terremoto…¿como te financias? Es que una administración seria no te puede adelantar dinero y decir, "bueno, pues toma esto y ya me lo justificarás"…ni siquiera los procedimientos de emergencia son tan ágiles como la necesidad de prestar ayuda inmediata.

P: Entiendo que esa certificación EMT os dará más posibilidades de intervenir en más situaciones de emergencia sin el problema de la financiación previa

R: Hay intervenciones a las que nos gustaría acudir, pero no podemos por falta de financiación (…) Porque es mucho lo que se hace y, sobre todo, es mucho lo que se hace en retaguardia: preparación, inteligencia de zona, logística…hay un montón de cosas. Tú, lo que ves, es a los 8 o 10 voluntarios subidos en la canoa, pero para que esas 8 o 10 personas lleguen en la canoa hay un equipo de 150 personas detrás trabajando para que no les falta nada. Y eso es lo que no se suele ver (…) nosotros propugnamos intervenciones de emergencias profesionalizantes para evitar que la gente, sobre todo en las grandes catástrofes, se suba en el avión y se piense que aquello es 'jauga'. Nosotros aplicamos modelos de gestión, de gestión de turnos, de logística, de gestión del descanso, que son muchísimo más avanzados. Una anécdota es, por ejemplo, que nosotros en las misiones internacionales damos tanta o más importancia al descanso que a la intervención, porque la gente tiende a no descansar; como hay tantísima necesidad, pues la gente está a tope durante 24 horas y cuando llevan 30 horas en pie, la gente se rompe…

Nuestro gran pecado como españoles es que aquí todo el mundo está enterado y todo el mundo sabe de todo y el especialista es una voz incómoda (C. González de Escalada)

P: ¿Qué se podría aprender de un modelo como el de gestión de situaciones de crisis que tenéis en SAMU en el ámbito de la gestión de la pandemia de la covid-19, por ejemplo?

R: Nosotros no subestimamos en absoluto la importancia de la gestión, y cuando se gestionan recursos pues hay que hacerlo con mucha profesionalidad, pero cuando gestionas en emergencia, todavía es doblemente difícil porque cuentas con la incertidumbre, la preparación psicológica de los equipos…tienes que trabajar muchos aspectos que hacen que todo sea un doble reto. A medios con los que he colaborado en esta pandemia yo les explicaba que los poderes públicos subestiman la importancia de la gestión. Es que hay cargos públicos que no han gestionado nunca nada. Pero es que si gestionar un equipo de 5 personas es difícil, imagínate gestionar una dirección general o una secretaría general..pero es que la gestión en crisis todavía tiene elementos que lo hacen doblemente especial. Se habla de mando único, claridad de ideas, de gestión, de rapidez en la toma de decisiones. Y solo hay que ver cómo se está gestionando la pandemia: ¡si es que nadie les ha formado! Y un buen gestor de crisis, es un profesional con tantas dificultades como un buen violinista: usted tiene el violín, pero si nadie le ha enseñado a tocar ¿como quiere que la melodía salga bien? Lo que saldrá es un ruido.

P: Para un experto en gestión de situaciones de crisis como tú ¿en quién nos podríamos fijar?