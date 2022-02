El 15% de los que acuden a la medicina estética tienen dismorfofobia, un trastorno psiquiátrico

Un pequeño defecto en torno al que gira tu vida, como una protuberancia en la nariz que no ve nadie más que tú, o un párpado caído que no lo está. Serían algunos ejemplos de dismorfofobia, según el diccionario de la Academia de la Lengua: "Fobia a padecer algún defecto, anomalía o enfermedad que afecte estéticamente a una parte del cuerpo, especialmente al rostro". No es hacerse algún retoque, sino algo patológico. La Sociedad Española de Medicina Estética ultima un estudio que revela que el 15% de los pacientes que quieren someterse a tratamientos padecen dismorfofobia. Y está catalogado como un trastorno psiquiátrico.