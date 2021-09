La covid-19 ha matado a 15 millones de personas en el mundo, el triple de los datos oficiales, según The Economist

La cifra oficial de muertos por covid-19 se sitúa en 4,5 millones de muertos en el mundo . Una cifra que no incluye a muchas personas que han podido fallecer a causa de la enfermedad, pero por falta de pruebas -pcr, analíticas- o por falta de medios -las muertes en países subdesarrollados-, no han sido incluidos en las estadísticas oficiales.

Para cubrir este vacío (de muertos por covid que no están contabilizados), los países recurren a una herramienta: el llamado "exceso de mortalidad". Es decir, la diferencia entre cuántas personas han muerto, independientemente de la causa, y cuántas muertes se habrían esperado si no hubiera ocurrido una circunstancia particular (como un desastre natural o una pandemia).