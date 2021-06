2.000 positivos y 14 ingresados por viajes de fin de curso: "Nula letalidad, baja gravedad, pero hay más cosas"

La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada con 656 afectados de los que 593 son positivos

Los expertos apuntan a que la gravedad y la letalidad han dio muy bajas

No hay que estigmatizar a los jóvenes pero hay que seguir manteniendo las medidas covid hasta que estén vacunados

El macrobrote de covid-19 ha superado ya los 1.950 jóvenes afectados por los viajes de fin de curso a la isla de once comunidades. De esos, hay 14 ingresados en el hospital de Palma, todos con pronóstico favorable y un estudiante de 18 años en la UCI del Hospital de Elche. Además hay más de 4.000 personas en cuarentena. Son datos de diferentes departamentos de sanidad que incluye a los positivos y a los que están aislados. Hacemos un recuento de los casos:

La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada con 656 afectados de los que 593 son positivos y 63 son casos secundarios que se han contagiado por contacto estrecho (padres, amigos).

Los jóvenes del País Vasco contagiados por Covid tras viajar a Mallorca con motivo del viaje de fin de curso ascienden a 189, según ha informado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

Brotes también en Menorca, Tenerife y Portugal

Andalucía, tiene ya al menos a 179 jóvenes en aislamiento en el hotel covid de Palma de Mallorca. Además 122 dieron positivo en las PCR que se les practicó a la llegada del viaje de fin de curso. La Consejería de Salud andaluza anunciaba este martes otro brote, esta vez en el sur de Portugal, con más de 50 jóvenes afectados con 36 positivos.

Por su parte, el Departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que el brote de covid entre estudiantes que viajaron a Mallorca asciende a 238 contagios y 542 contactos estrechos. Otro grupo que viajó a Menorca supone ya 311 positivos y 2.831 contactos afectados y 38 que viajaron a Tenerife con 317 contactos estrechos.

En Murcia se han detectado hasta el momento 58 casos relacionados con antecedente de viaje a Mallorca. En Galicia han comunicado 108 casos positivos, en la Comunidad Valenciana 104, Castilla-La Mancha (19) y Aragón (10). Ascienden a 23 los casos positivos por el 'macrobrote' de Mallorca en Castilla y León con 79 contactos estrechos.

Las consecuencias clínicas han sido casi nulas

En total, contando el brote de Mallorca, Menorca, Tenerife y Portugal la cifra asciende a 1.943 positivos de los que solo 14 están hospitalizados. Todos jóvenes de entre 17 y 20 años. Los expertos apuntan a que las cifras son buenas pero no se debe bajar la guardia.

Julián Domínguez, de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene asegura que este macrobrote no debería haber ocurrido. "Es verdad que con casi 2.000 positivos en toda España solo tener 14 ingresados y uno en UCI el porcentaje de letalidad y gravedad es bajísimo, pero hay más cosas. No hay que estigmatizar a los jóvenes pero hay que seguir manteniendo las medidas covid un tiempo más. Por lo menos hasta que a vacunación llegue al 50 % en este grupo de edad".

"No estamos diciendo que los jóvenes no viajen o que no salgan, pero de ahí a juntarse más de mil chavales a hacer macrobotellón en una explanada hay un paso. Lo esperado era que no les pasara nada y su sintomatología fuera leve o casi inexistente pero hay que darles un tirón de orejas", explica.

"Se ha vuelto a ver que las aglomeraciones sin distancias y sin mascarillas aunque sea en el exterior conllevan contagios y muchos", señala el experto que asegura que no se han visto consecuencias clínicas pero si epidemiológicas. Es decir, esto conlleva un gasto económico alto, muchas cuarentenas, personas con síntomas, turismo, denuncias de padres. "Esto no debería haber pasado".

Además hay varias variantes, a pesar de que la delta es mayoritaria por ejemplo en el brote del País Vasco no hay ingresos. Este brote ha seguido los paramentros con la evidencia científica que teníamos hasta ahora; nula letalidad y muy baja gravedad. Si se acelera la vacunacion en estos grupos de edad, esto no volverá a ocurrir. Se puede salir y viajar pero siempre con prudencia y mesura", concluye Domínguez.