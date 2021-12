2021, el año en el que se habló sin tapujos del suicidio: "La salud mental hay que tratarla desde el cole"

"Hay que actuar ya, no podemos esperar que sean los famosos los que pongan el debate sobre la mesa", dicen los expertos

La clave, dice, es formar en las escuelas, a los equipos de emergencia, a los sanitarios, solo así podremos prevenirlo

En 2020, 3.941 personas se quitaron la vida, el año que más personas se han suicidado desde que hay registros, según en INE

Les invitamos a leer despacio estas cifras. En 2020, 3.941 personas se quitaron la vida, el año que más personas se han suicidado en España desde que hay registros. Es un 7,35% más respecto al 2019 y el segundo año consecutivo de subida, según los datos del INE. Repetimos: 3.941 personas se han suicidado en España en 2020. Una cada dos horas y cuarto, 11 personas al día. La defunción por suicidio ha sido de nuevo la primera causa de muerte no natural en España, y segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Lleva 13 años consecutivos siéndolo. Ha vuelto a superar a los accidentes de tráfico, caídas accidentales y ahogamientos.

A las muertes por suicidio hay que añadir los intentos y la ideación suicida. Según cálculos de la OMS, existirían unos 20 intentos por cada suicidio. Eso significa que en un año podrían producirse en torno a 80.000 intentos de suicidio al año en España y que entre dos y cuatro millones de personas posean ideación suicida a lo largo de su vida.

"Mi madre se quitó la vida en poco más de una hora que se quedó sola. Lo sabíamos. Lo intentamos parar. No pudimos evitarlo". Así hablaba a NIUS Carlos Pérez, de 27 años. El 24 de octubre su madre se suicidó, era su tercer intento. Carlos decidió contarlo a los cuatro vientos. "¿Sabes la gente que me ha llamado para decirme que les ayude, que les ayude yo, que no he podido ayudar a mi madre? Gente que se quiso suicidar ayer, y que por leerme quizá no lo hizo". Eso es lo que buscan Carlos y Laura, su hermana. "A ella no la vamos a revivir, pero si podemos salvar a tres madres, padres, personas al día... de algo habrá servido", contaban.

Un Plan de Salud Mental

La actualidad ha vuelto a poner el foco en una de las lacras silenciosas que todavía no cuenta con una estrategia de prevención en España. Es cierto que cada vez se habla más del suicidio y de los problemas de Salud Mental. Hace unos días se aprobó en el Consejo de Ministros, la Estrategia de Salud Mental del SNS 2022-2026, con una dotación de 100 millones de euros en tres años.

El presidente de la Confederación de Salud Mental, Nel González, que ha participado en la elaboración de esta estrategia, es claro: "No son recursos suficientes, pero sí unos primeros pasos esperanzadores". El suicidio en nuestro país es una autentica lacra, una tragedia monumental, no solo porque han aumentado los casos sino por todo lo que hay detrás. "La Salud Mental no está bien atendida, algo está fallando y hay que actuar. Los 30 millones del primer año irán destinados, entre otras cosas, al teléfono 024 que ya se ha aprobado en el BOE. Pero esto no debe ser solo un teléfono, sino una política de Estado, que suponga de verdad una atención real porque se trata de salvar vidas. Por cada suicidio hay 20 personas que lo intentan".

"Tenemos que ser capaces de encajar en nuestra sociedad este tabú y hablar de él de forma positiva. Está demostrado que hablar de forma natural de ello provoca un gran efecto preventivo. El principal problema son los problemas a los que se enfrenta la gente y eso se ha intensificado con la pandemia. Me gustaría poder ponerme en la piel de la gente que está sola, del que no puede pagar la calefacción, el que no puede comprar unas zapatillas a su hijo".

Incluir la Salud Mental en los Presupuestos Generales del Estado

Según los datos del informe Mental Headway 2023, España es uno de los países de Europa con menos profesionales de la Salud Mental sumando psiquiatras, psiquiatras infantiles, psicólogos y enfermeras especializadas, 25 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de Suecia, que tiene 150 y Finlandia con 200. Además, la lista de espera media para salud mental en nuestro país es de tres meses, y el 35% debe esperar más de seis meses para tener una consulta. Entre tanto, una de cada tres consultas en atención Primaria tiene relación con problemas psicológicos, pero solo el 10% se deriva a salud mental. Y no ayuda que haya que gastarse entre 75 y 100 euros semanales en consultas privadas.

González asegura que hay que equipar de recursos humanos a la Atención Primaria que es la puerta de entrada de los problemas de Salud Mental. "El modelo ideal requiere que en los centros de salud hayan equipos con al menos un psiquiatra y tres psicólogos, educadores sociales y personal de enfermería y auxiliares". La morbilidad que suponen los gastos de salud mental son un 20% de la Administración Pública y los recursos solo llegan al 6% de todos los presupuestos. Creemos que la mejor Ley de Salud Mental es la ley que está dentro de los Presupuestos Generales del Estado, porque es ahí donde se deben asignar los recursos".

Miguel Guerrero, Coordinador de la Unidad de Salud Mental comunitaria de Marbella, perteneciente a la Unidad de Gestión Clínica de salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga explica a NIUS que "hay que tomar medidas ya, desde la base y a largo plazo". La clave, dice, es formar en las escuelas, a los equipos de emergencia, a los sanitarios. Hay que dar herramientas para reconocer el problema y así se mejora la conducta suicida. "Igual que antes era impensable que en los colegios se hablara de drogas, de pornografía o de violencia de género si empezamos a hablar del suicidio y de la Salud Mental a la larga habremos ayudado a muchas personas, pero hay que tener voluntad de actuar".

Los famosos que hablan de salud mental

Hace unos días se publicaba en todos los medios el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué a los 66 años. Se suicidó. Guerrero no está de acuerdo en cómo se ha tratado el tema de la actriz en algunos medios y por algunos profesionales durante esta última semana. “Creo que las recomendaciones de la OMS han brillado por su ausencia sobre cómo informar sobre el suicidio".

"Hablar del suicidio de una actriz no ayuda a la prevención del suicidio. Hay que hablar de una manera general. Si se habla en concreto hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el efecto llamada, que ya se está dando. Muchos compañeros de los servicios de emergencia alertan de un aumento de llamadas de personas por ideación de suicidio. Para personas vulnerables que sí están pensando en el suicidio, este tipo de tratamiento en los medios genera un efecto de contagio. Dos, si hay que contar que un personaje público se ha suicidado no hay que contar los detalles. Es importante decir, que se puede prevenir y que hay ayudas para ello", asevera el psicólogo clínico.

Recordarán el caso de Simone Biles, gimnasta estadounidense, que dio un golpe sobre la mesa este pasado verano y le hizo al mundo replantearse el tabú de la terapia y la salud mental anteponiendo su salud y dejando de lado los Juegos Olímpicos. Afirmó que debía preocuparse primero por su estado emocional. "Centrarme en mi salud mental significa sacrificar parte de ese estrellato. Pero al final del día, no puedes tenerlo todo. Y si primero te ocupas de tu bienestar mental, el resto encajará". La estrella del tenis japonés Naomi Osaka, la cuatro veces campeona de Grand Slam, se retiró del abierto de Francia en mayo, citando razones de salud mental. Después reveló que había sufrido largos ataques de depresión desde que ganó su primer título de Grand Slam en 2018. "Me siento incómoda siendo la portavoz o la cara de la salud mental de los atletas, ya que todavía es algo nuevo para mí y no tengo todas las respuestas. Espero que la gente se sienta identificada y entienda que está bien no estar bien, y que está bien hablar de ello".

Guerrero insiste en esto. "No podemos esperar que sean los famosos los que pongan el debate sobre la mesa sin la participación de las instituciones públicas y sanitarias. Solo se habla de suicido tres veces al año, el 10 de septiembre, día mundial de la prevención del suicidio, cuando salen las cifras del INE y cuando una persona de relevancia se suicida o habla de Salud Mental.

Nel González puntualiza que las figuras publicas que hablan de ello sirven como motor para ponerlo encima de la mesa e invitar al análisis pero hay que ir a un punto mucho más elemental que es la trágica decisión que toman las personas que dan el paso porque no están en condiciones de pararlo. La soledad, la incertidumbre, la precariedad... "Debe ser una prioridad política para que no sea solo una moda y para ello debemos tener en cuenta que esto nos puede pasar a todos, no es una cosa de otros".

¿Se puede prevenir el suicidio?

Se puede prevenir y se debe prevenir dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tener ideas suicidas es un fenómeno generalizado que afecta a entre un 40 y un 80 por ciento de la población por ello los expertos inciden en la importancia de reforzar el ámbito personal y familiar y dar pautas de cómo hay que actuar cuando se tienen ideas de muerte.

Guerrero, asegura que no hay que atribuir una relación causal en la conducta suicida a la pandemia ya que por sí sola no genera un aumento de suicidios, pero si ha actuado como un factor de riesgo de naturaleza ambiental-contextual para la conducta suicida. En los países donde se ha elaborado el Plan de Salud Mental, Plan Nacional de Prevención del suicidio como pidió la OMS hace años, las cifras se han mantenido estables o incluso ha disminuido levemente el número de suicidios. Canadá, Japón, Finlandia. En todos ellos se incluía una protección económica para no dejar desprotegidas a las personas que lo necesitaran. "Todos los recursos se han dedicado al covid y ha quedado desprotegida la atención primaria y la Salud Mental. Y esto lo pagaremos a medio plazo".

Según Guerrero el impacto de la pandemia no está siendo ni democrática ni igualitaria, está afectado mucho más a las personas vulnerables. "Todo estamos viviendo la misma tormenta, pero cada uno va en barcos diferentes. No es lo mismo verlo desde un yate que desde un barco sin remos". Es la primera vez que España alcanza 14 suicidios de menores de 15 años (7 niños y 7 niñas), duplicando los casos de 2019. Además, el suicidio en personas mayores de 80 años ha aumentado un 20%. Un de cada cuatro personas que se suicidan tienen más de 70 años. "Y los sanitarios, la presión, el estrés, esto les está dejando un peaje muy alto", dice el experto.

Se habla más del suicidio

"Hay claramente un cambio de tendencia, pero todavía es insuficiente ya que veníamos de una situación precaria", dice Guerrero. Detrás del tabú sobre la salud mental estaba el miedo al estigma y es cierto, había consecuencias negativas para los que hablaban de ello, por eso no se hablaba.

Uno de los problemas es que no sabemos reconocer las señales, ni tenemos las herramientas para hacerlo. Y, a veces, las reconocemos, pero preferimos no verlo. "Hay compañeros que me dicen que no preguntan a los pacientes por miedo a la respuesta. ¿Ha tenido alguna vez ideas suicidas?, si me dicen que si no sabemos cómo gestionarlo. Pues no pregunto. Y ese es el error. Por eso, hay que hablar pero hablar bien. Si los agentes claves están formados en detectar el riesgo de suicidio seremos capaces de prevenirlo. Es una herramienta súper rentable. Por cada euro que se invierte en formación se retorna 20 euros al Estado. Es más barato prevenir que curar, ocurre en todas las disciplinas", señala.

Los medios de comunicación

La OMS elaboró un decálogo de cómo tratar el suicidio en los medios de comunicación:

Informar sí, pero con responsabilidad

Alejarse del sensacionalismo

Cuidar el lenguaje

Cuantos menos detalles, mejor

Aportar datos y testimonios fiables

No simplificar una realidad compleja

Desmentir mitos y falsas creencias

Cuidado con las redes sociales!

Informar con un enfoque positivo

Ofrecer información de ayuda