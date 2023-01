Avances en telemedicina: dispositivos capaces de diagnosticar telemáticamente en tiempo real

Una de las grandes revoluciones que trajo la pandemia fue la aceleración de la telemedicina . En aquel momento, atender a los enfermos de covid sin que tuvieran que acercarse a los centros de salud era vital para evitar que contagiaran el virus no solo a otros pacientes sino también al personal sanitario . “La pandemia obligó a los médicos a cambiar el modo de atender a sus pacientes. Introdujo a marchas forzadas las consultas telefónicas y otras herramientas de la telemedicina que han venido para quedarse”, asegura Joan Carles March, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Entonces, la atención era más telefónica que telemática. “Una consulta a través del teléfono puede ser algo muy largo: una persona a la que no le estás viendo la cara tiene necesidad de utilizar muchas más palabras para contarte algo. Pero la gente se hizo consciente de la necesidad de que era posible hacer telemedicina”, señala March. Desde entonces, este sistema ha ido perfeccionándose cada vez más. Y aunque no todas las patologías pueden ser tratadas telemáticamente, según advierten los profesionales médicos, lo cierto es que muchas consultas se pueden solventar a través de este método. Entre ellas, las que persiguen un seguimiento de los pacientes crónicos, como las revisiones de su medicación o de sus análisis clínicos y pruebas. También a la hora de resolver dudas, de detectar hábitos perjudiciales para la salud de un enfermo o para aquellos pacientes que no pueden desplazarse o tienen un síntoma alarmante a los que un profesional sanitario puede derivar directamente a un hospital sin tener que pasar por el centro de salud.