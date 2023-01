¿Por qué solo 14 pacientes han utilizado la máquina de radioterapia de más de nueve millones de euros donada por Amancio Ortega?

Fuentes del hospital madrileño consultadas por NIUS aseguran que “ esta información no es cierta”, que no hay una infrautilización y que lo que ocurre es que se trata de un equipo “muy sofisticado ” que requiere de personal “muy calificado” con una formación muy específica. Además, explican, la indicación de los pacientes que pueden ser tratados en este equipo es muy concreta y “hay bastantes limitaciones técnicas y anatómicas, más allá de las propias derivadas del tipo y tamaño del tumor”.

Los números de España son incomprensibles, denuncian los trabajadores. “Es que no podemos entender cómo en las otras tres máquinas de radioterapia que hay en La Paz se trata a hasta 60 pacientes por turno, es decir, hasta 120 al día, y en esta, que es la más puntera, solo se funciona en turno de mañana y con una media de dos pacientes diarios ”, claman. La mayor parte del tiempo no hay nadie y la razón no es que falte personal cualificado, hay profesionales preparados de sobra, subrayan los denunciantes.

En la Fundación Amancio Ortega prefieren no entrar a valorar las cifras ya que el proceso y la tecnología empleada por esta máquina son muy complejas. Además, aseguran a NIUS, la fundación no audita el servicio. Una vez que la máquina se instala y se hace la donación, el material pasa a formar parte de la Comunidad de Madrid y es la propia autoridad sanitaria la que decide en función de las circunstancias. “Se procede igual que con las escuelas infantiles, se construyen en base a la necesidad que la autoridad educativa nos traslada y, una vez que las entregamos, ya no auditamos el uso que se haga de ellas. Es lo que entendemos como colaboración público-privada más eficaz, no vamos a decir a los profesionales cómo han de utilizar el servicio o con qué frecuencia”, explican desde la Fundación.