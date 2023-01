El cáncer de pulmón aumenta su letalidad en España

La segunda punta de lanza que apuntan los expertos para la lucha contra el cáncer de pulmón se centra en el aumento de la investigación y la mejora del acceso de los pacientes a la innovación. "Que se potencie la investigación y los pacientes puedan acceder a terapias innovadoras independientemente de su lugar de residencia es fundamental. Sabemos que tratar a un paciente en función de las alteraciones genéticas de su tumor mejora sus expectativas de vida. No puede ser que haya pacientes que no estén accediendo a estas determinaciones porque su hospital no lo ofrece o que no pueden acceder a fármacos aprobados y testados por agencias reguladoras internacionales y europeas. No es ético mantener a los pacientes sin ese tratamiento", ha dicho Massuti.