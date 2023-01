La mascarilla en el transporte ya "no tenía sentido", pero se sigue recomendando en estos casos

También hay quien considera, como el epidemiólogo Pedro Gullón Tosio, que es una buena medida retirarla del transporte público porque indirectamente se "podía incitar a los usuarios a usar sus coches" lo que es contraproducente para el cambio climático, además de que: "Es una medida no farmacológica con un efecto muy pequeño cuando se usa en solitario. Es decir, en la situación de España, donde no existían prácticamente otras medidas no farmacológicas en marcha en estos momentos, no tenía sentido mantenerlas", explica.