El matrimonio para toda la vida protege contra la demencia

No han descubierto la razón pero investigadores del Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH/FHI) ha concluido que el matrimonio que dura toda la vida reduce el riesgo de padecer demencia en la vejez. El estudio, que ha sido publicado en el 'Journal of Aging and Health', ha observado durante 24 años a diferentes parejas y personas de distinto estado civil, desde los 44 hasta los 68 años, investigando si ese estado civil estaba relacionado con un diagnóstico clínico de demencia o deterioro cognitivo leve (DCL) a los 70 años.