Las consultas de mujeres por alopecia se disparan: “Vienen ya casi tanto como los hombres”

María ha tenido que dejarse flequillo para disimular las entradas de la parte frontal de la cabeza, Katia nota su cabello cada vez más ralo, y Elena ya no tiene esa melena de la que presumía de joven, ahora cada día pierde día entre 400 y 500 pelos y ya ha encontrado zonas donde se aprecian calvas. Son tres mujeres que sufren alopecia y que han iniciado un tratamiento capilar para tratar de frenarlo.

Ninguna de las tres quiere dar su nombre verdadero, porque pese a que cada vez hay más casos de mujeres con pérdida de cabello, sigue siendo un tema tabú. Por eso los especialistas hablan claro, también hay mujeres que temen quedarse calvas.

"Cada vez hay más mujeres que consultan por alopecia. No podría decir el porcentaje exacto pero estará en torno a la mitad. Es decir, vemos casi el mismo número de hombres que de mujeres por ese motivo en consulta", confirma el doctor Daniel Ortega, médico especialista en tricología del grupo Pedro Jaén.

En la mujer, la caída de cabello puede estar asociada a diferentes causas como déficits vitamínicos y de hierro, regímenes hipocalóricos o por trastornos hormonales. La buena noticia es que muchos de estos casos con tratamiento mejoran. Aunque no todos. "Hay algunos tipos de alopecia, afortunadamente pocos, que son muy complejos de tratar", aclara el doctor Ortega.

Porque no es lo mismo tener alopecia androgénica (la más común y que suele responder a problemas hormonales), que alopecia areata (donde el pelo se pierde por un proceso inflamatorio a raíz de los folículos pilosos) , o alopecia frontal fibrosante, un tipo de alopecia cicatricial de causa desconocida que cada vez se diagnostica en más mujeres y que requiere un abordaje diferente: "Existen algunas que por sus características el objetivo no es tratar o mejorar, sino lograr que no empeore. Puede ser que se hayan formado cicatrices, el pelo no pueda crecer, y el objetivo es que no se formen más cicatrices, eso existe. Pero hay que diagnosticarlo. Hay más de cien tipos de alopecia, por tanto lo primero es saber qué tipo tienes, cual es tu diagnóstico, qué tratamiento se puede hacer y cuales son tus expectativas o si hay alguna solución adicional cosmética o quirúrgica", comenta el doctor Ortega.

Pregunta. ¿Por qué cree que han aumentado tanto los casos en mujeres

Respuesta: Lo cierto es que no tenemos claro todavía a qué se debe este aumento de porcentaje de mujeres en consulta por alopecia, que efectivamente ha aumentado mucho, muchísimo. Pero estamos observando diversos problemas hormonodependientes que se están adelantando tanto en el inicio de la adolescencia como en la menopausia. Nos llegan muchas alopecias de origen hormonal que se producen pronto, no solo la andrógina, también la alopecia frontal fibrosante antes de la menopausia. Se cree que hay ciertas sustancias en nuestro entorno que tiene cierta acción endocrina, los llamamos disruptores endocrinos, que podría ser una de las causas, pero todavía hay que hacer más estudios.

P. Los estudios lo que apuntan es que la caída del pelo por alopecia androgénica en mujeres es un tema hormonal

R. Su principal causa es un problema hormonal, pero no tanto de que las hormonas estén elevadas, que pasa en un porcentaje bajo de pacientes, sino de que los receptores hormonales del cuello cabelludo son más sensibles de lo habitual a niveles normales de hormonas circulantes. Esto hace que el pelo se vaya afinando de forma progresiva hasta que desaparece. En los hombres el principal cambio hormonal es en la adolescencia, en mujeres se produce en torno a la menopausia, y es entonces cuando prácticamente se igualan a los porcentajes de alopecia en varones.

P:¿Hay tratamientos efectivos o curas posibles?

R: Hay tratamiento pero no cura. Los tratamientos médicos hoy en día no solamente controlan sino que mejoran la alopecia. Pero hay que mantenerlos en el tiempo, no son a corto plazo. Cada vez tenemos más opciones, se puede tomar minoxidil, el más conocido, pero también otros antiandrógenos como como la espironolactona o el dutasteride

P. ¿Y cómo funcionan, bloquean las hormonas?

R. Son antiandrógenos que bloquean selectivamente la acción de las hormonas a nivel del folículo piloso. Es como poner un escudo al pelo para que la hormona no actué sobre él. Son tratamientos seguros y de hecho este último la espironolactona es un tratamiento que se recomienda a pacientes con alopecia androgénica o por hormonoterapia tras padecer con cancer de mamá, por su seguridad, y siempre de acuerdo con su oncólogo.

P. Y si no funciona siempre nos quedará la cirugía

R. Lo normal es empezar con fármacos para tratar de que ese pelo fino se vuelva a engrosar, pero cuando se llega al límite de los tratamientos médicos, si todavía el paciente tiene una zona por cubrir, se puede plantear la cirugía o trasplante capilar.

P. ¿Hay mujeres recurriendo ya a la cirugía capilar?

R. Este se puede hacer tanto en hombres como en mujeres. De cada cuatro cirugías que hacemos en la clínica una la hacemos en mujeres, es un 25% de todos los trasplantes.

P. ¿Queda bien la cirugía en mujeres?

R. Al final hay varios factores que hay que tener en cuenta con los trasplantes de mujeres. En comparación con el pelo de los hombres el de las mujeres es un poquito más fino, por eso para conseguir el mismo resultado puede que se necesite un número mayor de unidades foliculares. Otro factor a tener en cuenta es que las alopecias femeninas suelen ser más difusas que las masculinas, en vez de estar localizadas en la zona de la entrada, puede tener afectada de forma más difusa del área superior. A mismo número de unidades foliculares entre un trasplante femenino y uno masculino, si en el de la mujer tenemos que repartir el pelo en una zona más amplia, a veces da la sensación de que cunde menos. Otro problema que puede pasar en mujeres, es que después del trasplante capilar, se puede producir un efluvio telógeno (caída por estrés) lo que lleva a que durante el tercer o cuarto mes después de la cirugía el paciente se vea peor, pero luego se recupera al cien por cien.

P. ¿Pueden recurrir a trasplante todos los pacientes?

R. No, hay que tener en cuenta que en algunos pacientes puede existir una contraindicación que no aconseje hacerlo o puede que la técnica quirúrgica no sea la más adecuada para conseguir unos resultados óptimos.

P. ¿Qué tipo de contraindicaciones?

R. Pues que se trate de una alopecia inestable, que el paciente sea muy jóven y haya dado tiempo a ver si se ha estabilizado la alopecia, que el área donante no sea buena, que tengamos alopecia areata, areata o alopecias cicatriciales autoinmunes, que al tener una zona inflamada no permite trasplante.También en ocasiones ocurre lo contrario, el trasplante en sí genera una reacción contra el pelo y este se destruye, aunque esto es muy infrecuente.

P. Es decir que hay casos donde no se puede hacer nada.