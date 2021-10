21 millones de personas se liberan de todas las restricciones del covid este fin de semana en España

Castilla-La Mancha no tiene restricciones, salvo por el uso de la mascarilla que se mantiene en espacios cerrados y cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. En la hostelería, se permite el consumo en barra y ya no existe limitación de aforo ni del número de comensales por mesa. Se permite el baile. Los cines, teatros y auditorios no tienen limitaciones de aforo. Se permiten encierros en las calles y festejos taurinos. Los eventos deportivos se celebran sin restricción de público.