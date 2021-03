24 horas corriendo por los niños con cáncer, la iniciativa solidaria de un policía de Jaén: "Pondré al límite cuerpo y mente"

La pandemia ha afectado también a las ONG y asociaciones sin ánimo de lucro, que han visto mermados sus ingresos al no poder desarrollar el mismo número de actividades benéficas que antes de la crisis sanitaria. Ésto es lo que animó a Miguel Echevarría , policía nacional en Linares (Jaén), a colaborar con ' Pídeme la Luna ' en su lucha por recaudar fondos para construir la primera Unidad de Cuidados Paliativos para niños con cáncer en Jaén.

"Es un desafío muy complejo pero no más que el día a día de los pacientes de oncología infantil del Hospital de Jaén", afirma el policía, que asegurá que, durante la carrera, pondrá "al límite cuerpo y mente" y lo peor será la noche , cuando deberá combatir "el cansancio acumulado y la oscuridad".

El proyecto 'Ubuntu' surgió hace cinco meses como un reto deportivo para el corredor, que después se animó a vincularlo a la asociación benéfica. "Empezó como un proyecto pequeñito pero ha ido creciendo mucho. El nivel de trabajo, tener que buscar patrocinadores, las reuniones… Todo este trabajo externo sí me ha venido un poco grande ", confiesa a NIUS el atleta.

Un esfuerzo que ha merecido la pena porque, hasta el momento, y gracias a la colaboración de patrocinadores, la venta de merchandising y las donaciones económicas de particulares, el proyecto ha recaudado 15.000 euros, casi la cantidad suficiente para la construcción, desde cero, de la primera Unidad de Cuidados Paliativos para niños con cáncer en la provincia. "Todo va enfocado a la adecuación de esta sala. En el Hospital de Jaén carecen de ella, son de los pocos hospitales de España que no tienen y el único de Andalucía", lamenta.

16 semanas y 1.400 kilómetros de preparación

El camino no ha sido fácil. Para poder correr durante todo un día, Echevarría planificó un plan de entrenamiento de 16 semanas . "Normalmente entreno mucho, pero para esto he tenido que meter un volumen de más trabajo", asegura.

En esta ocasión, y a diferencia de su entrenamiento habitual, el atleta ha tenido que entrenar cinco o seis días a la semana combinando "tiradas normales de una hora y media a dos horas" y "tiradas largas de entre cuatro y cinco horas", con recorridos de hasta 60 kilómetros. "Estoy muy satisfecho de cómo ha ido todo, porque me he encontrado físicamente muy bien, he asimilado muy bien los kilómetros que hemos hecho y la acumulación de cansancio", afirma.