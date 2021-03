El 30% de las personas con covid persistente no tuvieron síntomas al principio de la infección

No tener síntomas cuando se contrae la covid no significa que éstos no vayan a aparecen con el tiempo. Casi un tercio de las personas que pasaron la covid de forma leve los primeros días de la infección siguen padeciendo síntomas a largo plazo. Así se desprende de un estudio llevado a cabo en California (Estados Unidos) estudiando el historial de 1.407 personas.

"Muchas personas que tuvieron covid asintomático pueden desarrollar el síndrome de covid posagudo", explica David Putrino, director de innovación en rehabilitación del Sistema de Salud Mount Sinai en la ciudad de Nueva York en un artículo publicado por The New York Times. Putrino, coautor de un estudio más pequeño sobre el tema, añade: "No siempre coincide la gravedad con los síntomas agudos; se puede no tener síntomas pero aun así tener una respuesta inmune muy agresiva".