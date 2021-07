Los de 60 a 69 años, talón de Aquiles ante la quinta ola de covid: "Es urgente ponerles la segunda dosis"

Las primeras dosis se les inocularon entre finales de abril y mayo , por lo que las segundas les llegarán este verano: entre julio y agosto. Ante el avance imparable de la variante delta y su alta contagiosidad, ya hay varias comunidades que han decidido adelantarles esa segunda dosis. Pero ¿qué pasa mientras no les llega? ¿En qué situación se encuentra su inmunización? ¿Qué riesgos supone no tener todavía la pauta completa de la vacuna? En este artículo tratamos de responder a estas preguntas.

Entre finales de abril y mayo, recibieron sus primeras dosis de la vacuna. A día de hoy, la tienen casi todos, un 94,5%. Pero de ellos, un 42,4% sigue esperando la segunda. Eso son unos dos millones de personas. Entre ellas, por cierto, la esposa de López Acuña. “Le pusieron la primera el 5 de mayo, la segunda no le tocaría hasta el 5 de agosto”, explica.

Con una sola dosis de la vacuna, la persona está protegida, pero no con la máxima protección que le proporciona esa vacuna. Y menos, todavía, cuando hablamos de estar protegido frente a l a variante delta, que ya se ha visto que merma la eficacia de todas las vacunas , aunque siguen funcionando para evitar los casos graves y las muertes.

Corell explica que no tiene por qué haber ningún problema. “En la propia posología, en la ficha técnica de la vacuna, indica que la segunda dosis debe administrarse entre 4 y 12 semanas después de la primera”. Después, se hicieron estudios en los que se vio que si aumentaba el intervalo, aumentaba también la inmunogenecidad, por lo que se recomendó ponerla entre las 10 y las 12 semanas , que es lo que ahora recomienda Sanidad. Pero en estudios más recientes de la propia AstraZeneca, como este , la compañía ya indica que lo pautado para la segunda dosis es ponerla entre 8 y 12 semanas.

“No hay ningún problema por adelantarla, que no se asuste nadie. Lo que hay que hacer es ponerla ya, cuanto antes”, insiste el inmunólogo. Y apunta otro dato que refuerza esto. El estudio COM-COV sobre combinación de vacunas que están llevando a cabo en Reino Unido, y cuyos primeros resultados acabamos de conocer. “Ahí tenían un grupo AstraZeneca-AstraZeneca, la segunda dosis se la pusieron solo con 4 semanas de intervalo y vieron que la eficacia no bajaba”.