Los 72 días en los que España ha bajado la incidencia de la covid en 650 puntos

El pico de la quinta ola estuvo precedido por una serie de acontecimientos. Entre ellos estuvieron los viajes de fin de curso a Mallorca, que derivaron en un macrobrote. Los contagios llegaron incluso a otros países de Europa como Países Bajos. Los jóvenes acumularon la mayoría de las infecciones. Fue por el aumento de los contactos sociales y, en parte, porque no estaban vacunados aún.

La consecuencia directa fue una cadena de transmisión que llegó a los más vulnerables . En agosto, pasado el pico casos, los mayores de 80 años acumularon el 59% de las muertes , el equivalente a 739. A primera vista puede parecer un número elevado, pero es necesario analizar el contexto. Con un nivel de infecciones similar a las Navidades las vacunas evitaron miles de muertes. En esa tercera ola fallecieron más de 8.000 mayores de 80 años. La diferencia es notable teniendo en cuenta que los sueros no son 100% efectivos.

El epidemiólogo Jeffrey Lazarus asegura que medidas como las mascarillas también han contribuido a reducir drásticamente los contagios: "Sobre todo en interiores como el transporte público y ocio". Pese a la mejoría, el Ministerio de Sanidad todavía no contempla eliminarlas. "Diría de quitarlas en enero, después de Reyes. En Navidad vamos a tener muchos viajes" , añade.

Otro de los indicadores que ha mejorado notablemente es el de fallecimientos a causa del patógeno. De los más de 100 diarios en agosto han caído a menos de 50 a mediados de septiembre. "Siempre tendremos contagios entre los no vacunados, que estarán en riesgo de enfermar gravemente", subraya Bassat. Pese a lo apuntado cree que "no es utópico pensar en llegar a cero muertes". Incluso Lazarus sitúa dicho momento y espera que "el verano que viene no fallezca nadie por covid".