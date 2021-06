Los 86 síntomas de la covid persistente de Helena: "¡Claro que tengo ansiedad, llevo 15 meses así!"

Sufre fatiga, dolor muscular, de cabeza, hormigueos, tos, falta de concentración, pérdida de memoria y un largo etcétera

Esta catalana de 37 años rechaza el diagnóstico por el cual la ansiedad causa el resto de síntomas, sino que es resultado de no recibir ayuda

El coordinador covid del Hospital de Sant Pau reconoce que no tiene "los medios suficientes" y recomienda a Helena "que no se desespere"

Helena tenía una vida "feliz" hasta que el coronavirus se la truncó hace 15 meses, según reconoce. Desde entonces, atraviesa un auténtico calvario con hasta 86 síntomas camuflado bajo un aparente cuadro de ansiedad que ella se niega a aceptar. De hecho, este es el diagnóstico que reciben muchas de las personas con covid persistente: "Estás perfecta, esto es ansiedad, tranquila porque es uno de los síntomas posteriores al virus, ya mejorarás".

Los doctores se basan en las analíticas que le han practicado, que han resultado "perfectas". No obstante, vive con una fatiga constante, dolor muscular, de cabeza, hormigueo en las extremidades, tos, falta de concentración, pérdida de memoria y un largo etcétera. "La más importante es la fatiga, que es invalidante", lamenta esta catalana de 37 años.

Se contagió de coronavirus en marzo de 2020, en el momento más crudo de la pandemia, y desde entonces el impacto del virus no ha abandonado su vida: "Estaba fuerte, subía montañas, quedaba con mis amigos, tenía mi pareja... y ya no puedo trabajar, ni salir con amigos, ni siquiera hacer las tareas más simples porque la covid persistente te afecta cognitivamente", expresa, recordando que durante más de un año no ha sido capaz de leer; perdía la concentración.

Helena no ha podido limpiar su cocina ni leer un libro durante más de un año por la fatiga extrema y la pérdida de concentración

Asimismo, ha tenido la cocina "sucia durante más de un año" porque no tenía fuerzas para limpiarla, algo que ha afectado en su autoestima: "Terminas sintiéndote inútil porque lo intentas todo y no puedes hacer nada". "Si la enfermedad ha sido aguda, las probabilidades de sufrir secuelas, sobre todo a nivel pulmonar, son mucho mayores", reconoce el coordinador covid del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Pere Domingo, para el que "las secuelas que mejoran con el tiempo, pero solo el tiempo puede decirlo".

Afortunadamente, Helena se encuentra mucho mejor - aunque no recuperada - y cada vez hay más casillas verdes en la larga lista de síntomas que ha elaborado. También quedan lejos las tres primeras semanas, en las que adelgazó "un montón de kilos porque tenía una fatiga tan extrema que no podía llegar a la nevera" y vive sola. Tampoco dormía, porque se despertaba con disnea y "muchísima tos"; después, enlazó dicha fase con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente por el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios: "He superado dos enfermedades mortales en un año y he necesitado rehabilitación".

La ansiedad no es la causa, sino la consecuencia de los síntomas

Esta catalana, que toma Montelukast para paliar los síntomas de la covid persistente, entiende que la tacharan de ansiosa los primeros meses, debido al desconocimiento en torno a la pandemia, pero no comprende que los doctores no atiendan a las pruebas físicas y no investiguen. "He estudiado psicología y sé cuál es la sintomatología de una persona ansiosa", le dijo a su doctora, sin recibir respuesta. "Nos cierran los ojos a muchas personas que llevamos mucho tiempo enfermas y sufriendo mucho".

¡Claro que tengo ansiedad, algo está pasando en mi cuerpo y llevo 15 meses así!

En este sentido, insiste en que la ansiedad no es la causa del resto de síntomas, sino la consecuencia porque esta llega "después de tanto tiempo sin que nadie te haga caso, suplicando que te hagan pruebas, que te den tratamientos o que investiguen la covid persistente... ¡Claro que tengo ansiedad, algo está pasando en mi cuerpo y llevo 15 meses así!", exclama, y concluye: "Nos piden que la covid no sea el centro de nuestra vida y aprendamos a vivir con ello, pero por desgracia lo es, necesitamos ayuda".

En este sentido, Domingo reconoce que no tienen "los medios suficientes" como para determinar si todavía persiste el virus en estos pacientes y que es necesario diferenciar este caso de sufrir secuelas. "Todos estamos en periodo de aprendizaje, aún estamos en proceso de evaluar el tipo y gravedad de secuelas porque la pandemia es muy reciente; es una respuesta que no satisface a nadie, pero no tenemos otra".