El 90% de los murcianos eligen AstraZeneca en la segunda dosis

Sin embargo, a pesar de la controversia política y científica, los citados no han dudado, y en su mayoría, el 90% según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, han optado por repetir con AstraZeneca. "Yo estoy tranquilo. Con la primera dosis me ha ido bien, no he tenido ningún efecto secundario y prefiero vacunarme otra vez con la misma", explicaba uno de los citados.