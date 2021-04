Los 93,5 millones de dosis compradas por España dejan así el calendario vacunal: “¿y a mí, cuándo me toca?

Lo anunciado el martes por Pedro Sánchez arroja luz y da pistas sobre lo que los españoles van a poder hacer y no este verano. A partir del 9 de mayo, ya no estará vigente el estado de alarma. Además, "a finales de agosto " se habrá conseguido el ansiado objetivo de tener vacunada al 70% de la población española, es decir: 33 millones de personas contarán con inmunidad ante el SARS-CoV-2.

En estas estimaciones hay que tener en cuenta diferentes variables como la posibilidad de que vuelva a haber problemas de suministro con algunas vacunas. Además, hay personas vacunadas no por criterios de edad, sino por ser personal esencial o por tener condiciones de muy alto riesgo: personas transplantadas, con cáncer de órgano sólido, inmunodeficiencias primarias, VIH, síndrome de Down o enfermedad oncohematológica. Más de 350.000 pacientes que se vacunarán, si no les corresponde antes, de manera simultánea al grupo de edad de 70 a 79 años.