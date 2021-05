El abrazo entre un abuelo y su nieto tras 76 días ingresado por covid: “Pensé que no lo volvería a ver"

La que graba la escena es Mercedes, su fisioterapeuta, que no puede contener tampoco la emoción. “Ella es la que me ha dado fuerzas para seguir adelante. Me había prometido que me iba a sacar a dar un paseo, pero que ellos vinieran era sorpresa”, explica José Antonio. En los minutos que dura el encuentro no deja de abrazar, besar y admirar a un nieto. “Él no me quería soltar la mano”, recuerda, entre lágrimas.