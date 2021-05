Acaba el estado de alarma que no ha servido para dejar a España en riesgo bajo: "Hacen falta 15 días más"

Mejor que no haber hecho nada

"En octubre muchas regiones no habían sufrido tantos casos de covid como otras, y en muchos lugares se han tomado medidas bastante extremas, mucho más que en la desescalada, por ejemplo". Así que para él no se ha quedado corto el estado de alarma, porque "ha permitido hacer casi lo que querían a las autoridades delegadas. Y hacerlo rápidamente. La otra opción era la que se plantea a partir de ahora: pedir autorización judicial para restringir derechos. Es mucho más lento y farragoso ", opina.

El fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia

En opinión de Hernández, el hecho de que haya habido tres olas de covid durante el estado de alarma no es porque no haya funcionado, sino que "sobre todo en las comunidades en las que no hubo una ola tan alta en marzo de 2020 había cierta confianza, no se era consciente de lo que podía pasar" y no se implementaron medidas o éstas no se cumplieron.