El acoso a los científicos de la pandemia: "Genocida", "tus días están contados", "esputo de las SS"

Todos los científicos consultados por NIUS reconocen haber sufrido insultos o amenazas tras comparecer en los medios para hablar de la pandemia

A Amós García Rojas llegaron a llamarle "asesino" por la calle

El 15% de los científicos ha recibido amenazas de muerte, según Nature

"¿Que si he recibido insultos o amenazas? Sí, como todos mis compañeros". Esta es la respuesta dada por los científicos consultados por NIUS. La respuesta es unánime y la lista de insultos, improperios e incluso amenazas, larga: "Esputo de las SS", "doctor Mengele", "genocida", "vigila tu espalda", "tus días están contados"…

El acoso a los científicos encargados de informar a la ciudadanía es uno de los efectos de esta pandemia y no solo afecta a España. Se trata, según la revista Nature, de un acoso mundial. Anthony Fauci, 'el Fernando Simón de Estados Unidos', recibió amenazas de muerte junto a su familia. Chris Whitty, fue agarrado y zarandeado en plena calle en el Reino Unido. El virólogo alemán Christian Drosten recibió un paquete con un frasco de líquido etiquetado como "positivo" y una nota que le decía que lo bebiera. Es como "querer matar al mensajero", reconoció el propio Fernando Simón, que durante meses estuvo informando diariamente sobre la pandemia.

Insultos por la calle y acusaciones de pedófilo en Wikipedia

Las agresiones, aseguran los científicos consultados, se dan mayoritariamente a través del anonimato de las redes sociales, aunque a veces se traspasa la línea. "Asesino" le insultaron al doctor Amós García Rojas en la calle cuando se dirigía al trabajo. "AMOS TU ERES EL COBI". Así, en mayúscula y con b, pintaron en un muro. "Por la ortografía no sé si me asocian a la enfermedad de la covid-19 o me mimetizan con la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona", respondió irónicamente García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y representante de España en el Comité Regional de la OMS.

El acoso a Alfredo Corell también va más allá de Twitter, Instagram o Facebook. Ha recibido insultos y amenazas por los tres medios. "Genocida, estás ya en la lista del juicio de Nuremberg 2.0, tus días están contados...", pero es que además, tal y como cuenta a NIUS, la entrada de Wikipedia con su perfil es vandalizada un día sí y otro también. "Ponen que fui condenado por no sé cuántos crímenes y actos de abuso pedófilo, es muy desagradable", lamenta Corell.

Amenazas de violencia física, sexual e incluso muerte

Según la encuesta realizada por la prestigiosa revista Nature a más de 300 científicos de todo el mundo, dos de cada tres científicos han sufrido experiencias negativas. Dos de cada 10 han recibido amenazas de violencia física o sexual y el 15% han sido amenazados de muerte tras su aparición en los medios.

Todo este acoso hace a más de uno replantearse su exposición mediática. A veces todo esto hace que "te tiemble un poco el pulso", reconoce Alfredo Corell. "Todos tenemos días mejores y peores y el día que te levantas y te encuentras con mensajes de estas características, se te quitan las ganas de hacer nada, pero, afortunadamente, el número de mensajes positivos es infinitamente superior", explica el catedrático.

Distintas formas de enfrentar el acoso

Están quienes reconocen el acoso y "los malos momentos de ese tipo", aunque prefieren no revivirlos ni darles "mucho más bombo". También están los que, optan por hacer caso omiso a los comentarios nocivos en las redes sociales, como Daniel López Acuña. El exdirectivo de la OMS, asegura a NIUS que en su caso ha decidido "no prestar atención ni responder" a los numerosos insultos que llegan a través de Twitter. En la calle, asegura el epidemiólogo, las reacciones "siempre han sido de agradecimiento". La gente, constata, tiende a escudarse en el anonimato de las redes sociales, pero el acoso no amedrantan a científicos como él. "Yo estoy muy convencido de lo que hago, he dado más de 1.500 entrevistas durante esta pandemia, no obedezco a ningún interés ni me paga ningún medio; estoy jubilado y hago esto por una función de servicio publico", concluye López Acuña.

Aunque el acoso a veces supera todos los límites y entonces sólo queda denunciar. Es el caso de César Carballo. "Yo ya he optado directamente por una demanda por vía judicial, porque se han pasado todos los niveles permitidos, a través de Twitter y de un blog", asegura el epidemiólogo, uno de los más mediáticos de España.

Insultos y agresiones de los "antivacunas"

"Afortunadamente yo en la calle no he tenido malas experiencias, todo lo contrario. La gente se muestra agradecida por la labor que estamos desempeñando y eso es lo que te hace seguir ahí, a pesar de los insultos", asegura Carballo. Gracias a los científicos que "salimos en medios y explicamos la situación la gente cree en los sanitarios y en la ciencia, lo demuestran los datos de vacunación", pero esa exposición en medios conlleva "por desgracia un precio y es que estás expuesto a que alguien te diga lo que sea por redes".