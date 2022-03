Adiós a la mascarilla en interiores: cuándo, posiciones de las CCAA y estudios más recientes

Así lo propuso el martes la Comunidad de Madrid, aunque no todas las autonomías opinan igual. En lo que sí coinciden es en que la decisión de retirar la mascarilla en interiores debe ser adoptada por los técnicos de la Comisión de Salud Pública con el mayor consenso posible , pero lo cierto es que los Gobiernos autonómicos no se ponen de acuerdo. Andalucía, al igual que Madrid, es partidaria de abrir el debate, aunque País Vasco y Extremadura rechazan la retirada de la mascarilla en el interior si no hay un consenso e informes científicos que lo avalen.

Expertos como Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, apuestan por la prudencia y los últimos estudios apuntan en el mismo sentido. Según el informe publicado el martes por los CDC de Estados Unidos, las mascarillas son una parte importante de la estrategia de prevención para limitar la transmisión del SARS-CoV-2. De hecho, comparando la propagación del virus en distritos escolares donde la mascarilla era obligatoria con los que no, se comprobó que con su uso se tuvo un 23 % menos de incidencia de covid-19. Del mismo modo, un artículo recogido en The Lancet indica que el empleo de las mascarillas faciales no debe terminar cuando las coberturas de vacunación alcancen el 70-90%, ya que la transmisión del virus no se detiene de forma inmediata.