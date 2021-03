Advertencia a los jóvenes: los contagios de covid se disparan en Europa en pleno ascenso de la variante británica

El peligro: los jóvenes contagian a sus mayores

De momento en España no se ha detectado ese incremento de la incidencia acumulada en los grupos de edad más jóvenes, pero explica Olalla que "hay datos indirectos, como son los de movilidad o los análisis de aguas residuales, y ambos están aumentando. Y cuando pasa esto suele subir la incidencia en jóvenes y es cuestión de tiempo que llegue a los mayores, que es lo que colapsa la sanidad". Y recuerda, a modo de advertencia: "En la tercera ola no ha sido así pero esto es lo que pasó en la segunda oleada, en verano. Como entre jóvenes y niños el virus no produce síntomas, no se aíslan, no se detectan y el virus circula libremente".