África González, inmunóloga: “El descenso de casos está siendo muy lento y podría ser por la variante británica”

África González, catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo y expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), cree que es necesario mantener la prudencia si no queremos vernos inmersos en una cuarta ola en pocas semanas. Sostiene que la situación ha mejorado, pero que lo hace a un ritmo muy lento, con todavía un alto nivel de pacientes en UCI. Además, cree que aunque aún hay que estudiarlo, esto podría deberse a que la variante británica permanece durante más tiempo en el organismo .

R: Era lógico que la incidencia bajase después de las fiestas de Navidad. Las medidas de restricción, los cierres y la falta de movilidad han permitido bajar la incidencia. Pero todavía no estamos por debajo de los niveles que deberíamos estar . Se considera que existe un riesgo bajo cuando la incidencia se sitúa en torno a unos 25 casos por cada 100.000 habitantes y todavía estamos muy por encima, con unos 150. Además, se está viendo que en algunas comunidades autónomas está bajando, pero esa bajada se está produciendo muy despacio. Las razones habría que estudiarlas, pero lo cierto es que el descenso de casos está siendo muy lento y podría ser por la variante británica . Esta variante se ha visto que es más contagiosa, que permanece más tiempo en el organismo y que puede estar asociado a mayor gravedad. Esto podría relacionarse con lo que está pasando en las UCI , que estamos teniendo a más gente en las unidades de críticos, con un número muy elevado todavía de personas con casos graves.

R: Sí. Al ir viendo que se ha ido bajando el número de casos, la gente tiene ganas de salir, de moverse, de ver a los familiares… Pero debemos de ser prudentes. Hay muchos datos que invitan al optimismo: está bajando la curva, han disminuido los casos en las residencias, están incrementándose las vacunaciones… También tenemos buenos datos publicados sobre que para todas las variantes conocidas el sistema inmunitario protege, aunque los anticuerpos puedan perder parte de la eficiencia, tenemos los linfocitos T, que se ha demostrado que reconocen a esas nuevas variantes . Tenemos buenos datos, como digo. Pero estamos en un momento crítico, en el sentido de que debemos seguir manteniendo ese control para que junto con las vacunas, en pocos meses, podamos no tener exterminada esta pandemia, porque este virus ha venido para quedarse, pero sí tenerlo más controlado.

R: Hay que hacer controles a la movilidad de los pasajeros. Se ha establecido ya una cuarentena para personas que vienen de algunos países, por ejemplo de Brasil y Sudáfrica, para frenar por ejemplo la llegada de la cepa brasileña. Esta variante es preocupante porque hay datos que dicen que es más contagiosa y que podría hacer disminuir la eficiencia en parte de las vacunas y, por eso, yo creo que hay que tomar medidas para controlar la movilidad de esas personas, que esas personas tengan una PCR realizada en origen. Me parece que todas las medidas que pongamos ahora para controlar que no vengan nuevas variantes y disminuir el mayor número de contagios posibles son muy importantes. Entonces, pensemos como si no existiera la semana santa, olvidémonos de procesiones, de reuniones familiares y vamos a dar tiempo de que se vacune la mayor parte de la población. Necesitamos a más del 70% de la población vacunada y estamos con poco más del 5%.