Sanidad confirma que no se han detectado efectos secundarios imprevistos de las vacunas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha publicado el tercer 'Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19' en el que se asegura que, hasta ahora y tras la revisión de los datos disponibles, no se ha identificado "ninguna reacción adversa desconocida" que pueda ser motivo de preocupación.

Ahora bien, en el informe se puntualiza que la notificación de acontecimientos adversos no es una herramienta que pueda utilizarse para calcular la frecuencia de aparición de reacciones adversas en las personas vacunadas, ya que no es una recogida sistemática de datos y como se ha mencionado anteriormente, no se trata de acontecimientos necesariamente relacionados con la vacunación. Tampoco sirve, por tanto, para realizar comparaciones sobre la seguridad de las distintas vacunas.