Las aglomeraciones al aire libre: "El problema son las distancias, hay que controlar aforos y tomar medidas"

"Y esto solo va a ir a más. El problema ha ido creciendo. Si no se tomas medidas ya, llegaremos a Navidad con 600 casos y eso ya no tiene vuelta atrás. Necesitamos tomar medidas de inmediato para evitar que crezca el número de infecciones. Este es un momento que exige acciones anticipatorias", explica Daniel López-Acuña, epidemiólogo y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud.

El tema es claro y va mas allá de la responsabilidad individual. Las autoridad sanitarias, las comunidades autónomas y el Gobierno central d eberían plantear con mucha mas claridad, qué tenemos que restringir este tipo de actividades aunque sean al aire libre. Hay que mantener las burbujas de interacción. Parece que por estar vacunados ya no hay covid, y para nada, hay que seguir con todas las medidas, y con la protección en las escuela porque todavía hay mas de tres millones de niños no vacunados, y los brotes están subiendo.

March insiste en que no hay que meterse en sitios donde hay mucha gente. "Parece mentira que este diciendo esto, pero hay que recordar a la gente cómo se usan las mascarillas, hay que ponerla bien, no bajo la nariz y usándola cinco días seguidos. Desaconseja cenas y comidas navideñas y aglomeraciones y cree que las autoridades sanitarias deben tomar medidas. "Por supuesto, hay que seguir con la VMV, ventilación, mascarilla y vacunación y además pasaporte covid y evitar y minimizar concentraciones".

March, pinta un escenario poco acogedor. "Si no se hace esto la cosa se va a poner seria. Subirá la incidencia se incrementan las personas hospitalizadas y aumentará el riesgo de ingreso en las UCI. Esto supondrá un atasco en la atención primaria y como consecuencia volverá a empeorar la atención a pacientes crónicos. Habíamos dado un paso hacia adelante y de golpe vamos a dar dos para atrás. Es el momento de tomar decisiones más duras y no esperar a que siga subiendo los casos", concluye.

Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, dice que no está tan claro que las aglomeraciones al aire libre sean eventos supercontagiadores, lo que si está claro es en sitios cerrados, pero sí recomienda que cómo estas aglomeraciones van a ocurrir y es más, están ocurriendo como se ha visto en el puente, habría sin duda que controlar el aforo. "No es tan difícil, lo hemos hecho antes, tanto en plazas, como en mercadillos, etc. Sobre todo, para mantener la distancia de seguridad. Y por supuesto llevar mascarilla. "Cuanto te vas a parar en un puesto rodeado de gente, en la cola para coger el remonte, en la cabalgata de los Reyes. En España no hay un problema de gente que incumpla la norma de la mascarilla, así que si se pueden evitar las aglomeraciones y controlar aforos, mucho mejor", dice.