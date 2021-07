El agujero negro del pasaporte covid de la UE para viajar: no refleja si una persona vacunada está contagiada

Cualquier ciudadano europeo puede moverse entre los países de la UE siempre que acredite con su certificado covid europeo que cumpla con el requisito de la pauta completa de vacunación al menos 14 días antes de su viaje. En principio, no le haría falta una PCR antes de entrar a otro Estado miembro de la UE. Demostrando que se ha vacunado, sería suficiente.

Es decir, que Fossi podría viajar de un país a otro aun estando infectada porque en ningún lado aparece en su pasaporte covid que está contagiada en este momento. "Yo me he aislado, pero una persona con menos sentido cívico podría haber ido donde quisiera con el certificado covid. ¿Cuál es su verdadero valor si no se actualiza cuando una persona vacunada se contagia?", se pregunta.