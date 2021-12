Agustina, un año después de la UCI: "No he vuelto a ser la misma, pero me apunto a vivir"

Agustina no recuerda nada del 14 de septiembre a mediados de octubre de 2020. No es consciente de haberse quedado casi dormida de pie, ni haber bajado las escaleras de su casa, en Coslada (Madrid), ni de haber sido trasladada en ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón, ni que la sedaran e intubaran. La última imagen de su memoria es un zumo de naranja que se había preparado: "El color del vaso, naranja. Y nada más".

Gracias a haber perdido la memoria volver un año después de que le dieran el alta no le remueve tanto. Sí a su hija, Natalia, que escucha con el rostro demudado las sensaciones de Agustina, sus miedos a quedarse dormida y no despertar, su agradecimiento a los trabajadores del Gregorio Marañón "que con solamente agacharse y darte la mano, en esos momentos en los que estás tan solo, ya es mucho".

Porque eso precisamente contaba a NIUS en octubre de 2020, que se encontraba muy sola. Agustina estaba muy triste, muy alicaída, desorientada . Acababa de despertar en cuidados intensivos, no podía recibir visitas, quería irse a su casa. No recuerda lo que dijo en la entrevista, que ha visto y leído hace muy poco, pero sí que el jefe de comunicación del Gregorio Marañón, David García, se agachó a su lado, le cogió la mano, la consoló en un momento en el que apenas entendía qué le estaba pasando. Un año después de abandonar el hospital le da las gracias emocionada una, dos, tres veces. Y su hija Natalia mira intensamente al hombre y le dice que transmita su agradecimiento a todo el hospital por cómo trataron a su madre.

Agustina, que hoy tiene 71 años, salió andando del hospital, aunque cuando despertó en la UCI solamente podía mover los hombros. Pero su naturaleza luchadora la empujó a trabajar mucho en rehabilitación durante los casi dos meses que tuvo que seguir ingresada tras abandonar los cuidados críticos. Y ahora camina bastante bien -"antes tenía que andar como las muñecas de Famosa, con las manos cogidas, porque no tenía estabilidad", dice- y hasta está apuntada a un gimnasio en el que hace máquinas.

El cambio más evidente en ella es ese andar un poco bamboleante hacia los lados y el pelo, que se tuvo que cortar porque de tanto tiempo encamada se le habían creado incluso rastas. Y también, como les pasa a muchos enfermos de covid, porque la enfermedad le debilitó tanto el cabello que se le caía a puñados. "Me veía pequeñas calvas, clareaba. Así que me lo corté por lo sano y ahora me está creciendo otra vez", cuenta a NIUS sin quitarse ninguna de las dos mascarillas que lleva, y emocionándose a ratos al hablar de algo que pocas veces ha contado desde que salió del hospital.