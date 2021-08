Alberto, vacunado y reinfectado de 37 años: “Me parecía imposible que yo acabara en la UCI”

Estuvo doce días ingresado en el hospital, diez de ellos en la UCI

Había pasado el covid en diciembre del año pasado y lo vacunaron en julio

No se le había pensado por la cabeza que él, joven, sano y deportista pudiera acabar en la UCI a causa del coronavirus. Y menos aún tras haber tenido covid en Navidades y recibir la vacuna el pasado mes de julio. Cuando Alberto Lago dio positivo por segunda vez tuvo más miedo de haber contagiado a sus padres que de enfermar él. Pero lo cierto es que este vigués de 37 años acabó en cuidados intensivos.

Acaba de recibir el alta después de estar doce días ingresado, diez de ellos en la UCI. Ahora va recuperando poco a poco las fuerzas, sabiendo que su caso es muy poco frecuente pero que es un ejemplo de que no hay que confiarse.

Pregunta: ¿Cómo estás?

Respuesta: Bastante bien. Me dieron el alta el viernes, al fin pude abrazar a mis padres. Ya estoy más tranquilo. La médico me dijo que tenía que moverme, pasear, recuperar mis pulmones. Así que ya me fui a dar varios paseos. Después de tantos días encerrado necesitaba aire. Fue despacio, poco a poco. He tenido suerte, aunque no estoy al 100 %, puedo andar bien sin cansarme.

P: Ya habías pasado el covid hace meses, ¿pensabas que podrías volver a contagiarte?

R: La verdad es que no. Lo pasé en diciembre. Yo vivo en Madrid y en Navidades, antes de venir a Vigo a ver a mis padres me hice una PCR para viajar. Di positivo, pero no tuve ningún síntoma.

P: Y además de haberlo pasado, también te habían vacunado, ¿no?

R: Sí, el cinco de julio recibí una dosis de Pfizer, que en mi caso, como ya había pasado el virus, es ya la pauta completa.

P: Así que considerabas que estabas ya ‘protegido’, pero no fue así.

R: Claro, el día quince de julio vine de nuevo a Vigo a visitar a la familia y no me hice PCR porque no pensé que fuera necesario. Cuando llegué me dolía la garganta, pero lo achaqué al aire acondicionado, me pasa muchas veces en verano. Pero cuando llegué a casa tenía ya 39 de fiebre. Así que me encerré.

P: Y acabaste en el hospital

R: Sí, a los cuatro días los síntomas empeoraron. La fiebre no bajaba y respiraba mal. Así que fui a urgencias y ya me quedé ingresado. Tres días después me pasaron a la UCI, porque no respiraba.

P: ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen que te tienen que ingresar en cuidados intensivos?

R: Cuando te dicen: «tus pulmones están inflamados, a lo mejor tenemos que intubarte», asusta. Pero al final decidieron probar antes poniéndome en pronación (boca abajo), para ver si respondía.

P: Supongo que fue un alivio al menos pensar que no te iban a sedar e intubar

R: Sí, es que cuando te dicen que a lo mejor te tienen que sedar, que no te enteras pero estarás varios días dormido, te entra el canguelo, dices, madre mía, ¡y si no despierto! Te acojona. Y a mi familia imagínate.

P: ¿Y cómo es estar en esa posición de pronación?

R: Es muy incómodo, porque tienes vías por todas partes, los sensores para el electro en la espalda, una sonda térmica en la ingle, un respirador en la nariz… Te pones boca abajo y no te puedes mover. Estuve unas 30 horas así. Intentan que estés lo más cómodo posible, tenía como cinco almohadas por todas partes, pero aún así es muy incómodo.

P: Pero funcionó y evitaste tratamientos más invasivos

R: Sí, afortunadamente funcionó. Si me hubieran intubado la recuperación hubiera sido peor. Así que valió la pena. Supongo que estar en forma ayuda, yo hago crossfit y eso me ayudó a tener mejor capacidad pulmonar.

P: Tu perfil no es el habitual de la gente que acaba en la UCI pero eres un ejemplo de que sí hay casos de reinfecciones que además se complican.

R: Los médicos me decían que era un caso raro. Los que están peor normalmente tienen otros problemas asociados. Yo soy joven, sano y deportista. Sabes que puede haber reinfección, pero es poco habitual. Así que no se me pasaba por la cabeza. Y aunque pudiera pasar, no esperas que tú vas a llegar hasta ese punto de acabar en la UCI.

P: ¿Esta vez te contagiaste de una variante diferente?

R: Sí, me confirmaron que fue la variante delta. Y yo solo tenía una dosis de vacuna. Es el protocolo cuando has pasado la enfermedad, pero igual tendrían que comprobar qué defensas generaste tras pasar la enfermedad la primera vez porque a lo mejor hay casos de gente que sí necesitarían que les pusieran las dos dosis.

P: La conclusión es que hay que seguir teniendo cuidado, ¿no?