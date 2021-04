El alcalde de Burgos, en contra de desinfectar los parques: "Es inútil y nos cuesta 20.000 euros al mes"

Recuerda el regidor que algunos ayuntamientos de la Comunidad mantienen cerrados sus parques porque no pueden cumplir con esta desinfección diaria , "generando un agravio entre los niños de Castilla y León".

De la Rosa aclara que la orden de la Junta de Castilla y León que obliga a desinfectar los parques es de junio de 2020. " Han pasado 10 meses. Ya hay evidencias científicas suficientes sobre la eficiencia o no de medidas que entonces tenían sentido , por el desconocimiento de cómo actuaba el virus, pero que ya lo han perdido", insiste.

En el caso de que esas superficies estén al aire libre es "muy bajo". "No es la ruta principal por la que se propaga el SARS-CoV-2", indican los CDC. La infección por coronavirus se produce sobre todo mediante la exposición a gotitas respiratorias que transportan virus infecciosos , pero que viajan por el aire .

"No solo se reivindica desde Burgos"

"No compensa la medida, ni mucho menos", continúa de la Rosa, "y ya no desde el punto de vista económico. Es que además son muchas las recomendaciones de no realizar desinfecciones al aire libre, tanto por su peligrosidad como por lo que puede suponer de mensaje confuso a la población", añade.