El alcalde de Conil, con 1.000 casos de incidencia, a los jóvenes: "Si no saben comportarse, que no vengan"

“No tienen civismo, es una falta de respeto al pueblo y no son bienvenidos”, dice a NIUS Juan Bermúdez, alcalde de Conil. Muestra su indignación por las imágenes que recorren las redes sociales en las que un grupo de jóvenes a la salida de una discoteca gritan: “Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual”.

Las aglomeraciones de centenares de jóvenes a las puertas de los locales de ocio nocturno, cantando y bailando sin mascarilla haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias, no ayudan a la evolución de la pandemia. Todo lo contrario, preocupan. Según los últimos datos el municipio de Conil de la Frontera ha superado la barrera de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, con 1.045, lo que podría suponer que fuera propuesto para su cierre perimetral.

“Que no vengan, si no saben comportarse, que no vengan”, dice el alcalde. El verano siempre ha sido una inyección económica muy importante para el municipio: “Imagínate este año, lo esperábamos como agua de mayo”, para recuperar la economía y el sustento de miles de familia que viven del turismo. “Este tipo de situaciones puntuales demuestran una irresponsabilidad enorme, y hacen mucho daño”, asegura.