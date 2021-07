El alcalde de Ourense critica la entrega de la Medalla de Oro de Galicia al personal de vacunación

El alcalde no considera adecuado premiar al equipo de vacunación: “Poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más, la mayoría cobran horas extras”. Jácome opina que las medallas deben ir “para quienes desarrollaron la vacuna para frenar el Covid, y en todo caso, para los investigadores gallegos que con pocos medios lo intentaron”.