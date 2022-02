El alcohol avanza sigiloso en la pandemia: "La incertidumbre ha aumentado el consumo en algunas personas"

"Al cerrarlos y disminuir la interacción social se ha reducido el consumo" , expresa el doctor. Añade que por algunas medidas como el toque de queda "los botellones de jóvenes también bajaron". La tasa de respuesta de OEDA fue del 42%, con 8.780 encuestas completadas. Todavía no se han publicado los datos de 2021. Al cierre de este reportaje, este medio ha intentado contactar con Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pero no ha obtenido respuesta. A falta de cifras, el alcohol está avanzando sigilosamente.

"Yo, que he estado confinado y soy exalcohólico, me he sentido emocionalmente más vulnerable", relata con tono certero. La pandemia hizo que su grupo de Alcohólicos Anónimos, al que acude habitualmente, dejara de reunirse. Durante ese tiempo en la primavera de 2020 lo pasó mal, volvió el miedo a recaer: "Tuve emociones que me llevaron a aislarme y a no relacionarme. Actuaba como si estuviera bebiendo". La incertidumbre y el miedo han hecho que "algunos hayan recaído por no saber gestionar".