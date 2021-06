Alcohol, virus y reguetón: radiografía del macrobrote en Mallorca con repercusiones a escala europea

No será porque los estudiantes no llevarán la lección aprendida tras más de un año de pandemia: distancia, mascarillas y responsabilidad. Pero las celebraciones de sus éxitos académicos en la EBAU se han saldado con un rotundo suspenso: el brote de coronavirus de mayor envergadura de toda la pandemia en España.

A la caza del estudiante infectado en Madrid

Goteo de positivos

Fiesta, virus y reguetón

El ferry de ida

Los conciertos de reguetón

Las 'boat party' que continuaban en tierra

Macrobotellones "custodiados por la policía"

Y en declaraciones a NIUS, el Jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandel, asegura que se tomó la decisión de no intervenir porque se considero "el mal menor". "Si están allí, no se dispersan por la isla, no contagian y no molestan a los vecinos", ha asegurado.