Alemania y Bélgica incluyen a Cataluña en su lista de zonas rojas para el turismo por el riesgo covid

Cataluña vuelve a estar en la lista de zonas rojas de Alemania y Bélgica para el turismo. Las autoridades de ambos países han recomendado a sus habitantes que no viajen a la comunidad por el alto riesgo de coronavirus. En apenas unas semanas el riesgo de rebrote se ha disparado en todo el territorio catalán y ya roza los 1.000 puntos , una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia.

No obstante, en Alemania, esta decisión no tendrá gran impacto sobre los viajeros, ya que los turistas deberán seguir presentado el resultado negativo de una prueba PCR para regresar a Alemania. Como ya se estaba haciendo hasta ahora, aquellos viajeros que se encuentren en alguna de las comunidades señaladas no tendrán que hacer cuarentena al volver, con un test negativo o el certificado de covid que demuestre su vacunación será suficiente.