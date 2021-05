Álvaro Mena, internista: “Ya solo ingresan menores de 70, la vacuna ha supuesto un antes y un después”

Este infectólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña cuenta que el perfil de los hospitalizados con covid se ha ‘rejuvenecido’

Los pacientes que precisan ingreso se sitúan ahora entre los 50 y los 70 años: “No tenemos ingresos de personas vacunadas”

Álvaro Mena es médico internista en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) desde el año 2005. Trabaja, concretamente, como infectólogo en la Unidad de Enfermedades Infecciosas de ese hospital. Su labor se centra en investigar y tratar a pacientes con patologías víricas. Este último año ha sido especialmente frenético. El coronavirus no ha dado tregua. Pero él no se considera un héroe. Se siente un privilegiado por poder ayudar a los demás.

Pregunta: ¿Cómo está influyendo la campaña de vacunación en los hospitales?

Respuesta: El impacto de la vacuna ha sido radical, ha sido un antes y un después. Hay un cambio total en el perfil pacientes que ingresan y eso solo se debe a que están protegidas las personas de mayor edad. Ahora mismo solo estamos atendiendo a pacientes menores de 70 años. Son personas, sobre todo, de entre 50 y 70 años.

P: ¿Se trata de personas que no habrían recibido todavía el suero?

R: Efectivamente. Nosotros ahora mismo no tenemos ingresos de personas vacunadas. Todos son pacientes que no han recibido la vacuna, aunque hay también algún caso en proceso de vacunación incipiente, es decir, personas que se habían puesto la primera dosis de la vacuna unos días antes de infectarse y todavía no tenían un grado de protección. Si no recuerdo mal, solo tenemos a una paciente mayor de 80 años adecuadamente vacunada pero, pese a que está infectada, pensamos que el coronavirus no ha sido el motivo que ha generado el ingreso.

P: Entonces, la vacuna ha 'rejuvenecido' mucho el perfil de los pacientes covid…

R: Sí. Ahora mismo en el hospital tenemos a 30 pacientes en planta y nueve en UCI. Casi todos pertenecen a la franja de entre 50 y 70 años. En el mes de febrero, ese grupo de edad representaba el 10 o el 15% de las personas que ingresaban. El 85% de los hospitalizados covid superaban los 70 años. Probablemente, sin cobertura vacunal, en vez de 30 ingresos igual tendríamos 200 porque habría ese porcentaje de personas mayores ingresadas. Es que el beneficio de la vacuna es indudable.

P: Y al ser más jóvenes… ¿el tiempo de ingreso es menor?

R: El paciente que evoluciona bien tiene un ingreso mucho menos prolongado que el de una persona mayor. Estos pacientes mejoran más rápido que los mayores. Pero sí es verdad que seguimos teniendo pacientes jóvenes que siguen requiriendo de un ingreso en UCI y a veces con estancias también muy largas. Lo más frecuente es que sean personas con patologías previas, aunque no necesariamente. La probabilidad de enfermedad grave en un mayor de 70 años igual es del 10 o del 15%; en un joven de 35 es de un 0,5%. Pero si miles de jóvenes de 35 años se infectan, está claro que a unos pocos les va a tocar.

P: Lo que si hay son muchas personas jóvenes afectadas por el llamado covid persistente, ¿no?

R: Exactamente. Estamos viendo muchos casos de enfermedad persistente, de personas que se quedan con algún tipo de discapacidad o problemática después de infectarse. Y eso en personas jóvenes sí que ya no es tan raro. El riesgo en jóvenes ya no es tanto la infección grave en UCI, sino las cefaleas persistentes, los trastornos de concentración, el cansancio crónico o la pérdida de olfato y de gusto que estamos viendo.

P: ¿Les preocupa esto?

R: Sabemos que es un virus que tiene mucha apetencia por el tejido nervioso, que hay mucha gente que desarrolla estos síntomas y que son raros. No encajan con nada de lo que nosotros conozcamos, con las cosas que vemos habitualmente en los libros de medicina. Pero es que hay una cosa más: realmente no tenemos la seguridad de que esto, en cinco años, no genere un problema. Por eso, independientemente de la edad que tengamos, no podemos tomarnos esto a broma. Es un síndrome nuevo, que es real, que existe y tendremos que ver si genera un problema a corto y largo plazo. Solo el tiempo nos dirá si hay más problemas asociados a él.

P: ¿Han encontrado ya casos de personas vacunadas que transmiten el virus?

R: Sí, esto ha ocurrido. Nosotros sabemos que la vacuna confiere cierta inmunidad para no infectarse y para no transmitir, pero probablemente no es total. Hay casos en residencias y ha habido casos documentados. En este sentido, el mensaje importante que hay que lanzar es que hay que disminuir la circulación del virus. Para esto vamos a tener dos posibilidades: mejorar las vacunas y optimizarlas para que trabajen mejor en esa fase de no infectarse, algo que ya se está haciendo; y la cobertura vacunal plena, es decir, que las vacunas lleguen a todo el mundo por igual.

P: Otro tema candente es el de la retirada de mascarillas en exteriores… ¿Qué piensa sobre esto?

R: Lo veo lógico. Es razonable que haya una retirada progresiva de la mascarilla, sobre todo en personas vacunadas, cuando estamos solos al aire libre o en sitios muy ventilados o con personas con las que convivimos. Para esto, como con todo, hay que aplicar el sentido común. No es lo mismo un botellón o una calle saturada que ir a pasear solo o con un conviviente por un sitio poco concurrido. No tiene sentido por ejemplo que estemos hablando de cómo reactivar las fiestas o el ocio nocturno en interiores de una manera segura porque la única manera de activarlo sin riesgos es que no esté el virus circulando. Por muchas medidas que quiera aplicar el hostelero va a ser muy difícil hacerlo por muchas cosas: por el tipo de público, por el consumo de alcohol, por las horas a las que se va, por los objetivos…

P: ¿Cree que la relajación en las medidas pueden suponer un paso atrás o la vacunación hará que ya nunca volvamos a tiempos pasados?